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Tekirdağ'da İKAS test edildi, 30 saniyelik dalgalı siren sesi duyuldu

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Tekirdağ'da İKAS test edildi, 30 saniyelik dalgalı siren sesi duyuldu
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AFAD, Tekirdağ genelinde kurulumu tamamlanan İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) testini saat 15.00'te yaptı. Testte 30 saniyelik dalgalı siren sesinden önce test anonsu yapıldı; yetkililer vatandaşların endişelenmemesini istedi.

Tekirdağ'da İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test çalışması gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) kent genelinde kurulum çalışmaları tamamlanan İKAS'ın testi, saat 15.00'te yapıldı.

Test kapsamında il genelindeki sirenler yüksek ses seviyesinde çalıştırıldı. Sirenlerden önce, sistemin test yayını olduğuna ilişkin anons yapıldı, ardından 30 saniyelik dalgalı siren sesi duyuldu.

Siren sesini duyan bazı vatandaşlar, sesin kaynağını anlamaya çalışırken, çevredekiler de kısa süreliğine dikkatlerini sirenlerin bulunduğu yöne çevirdi.

Yetkililerin daha önce yaptığı bilgilendirmede, çalışmanın planlı bir test olduğu ve vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiği belirtilmişti.

İKAS'ın, vatandaşların düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile doğal ve insan kaynaklı diğer tehlikelere karşı önceden uyarılması amacıyla kullanılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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