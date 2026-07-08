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Tekirdağ'da emniyetten huzur ve güven uygulaması

Tekirdağ'da emniyetten huzur ve güven uygulaması
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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen 'Huzur Güven Uygulaması'nda 11 bin 587 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. 307 ekip ve 1276 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 3 bin 327 araç kontrol edildi, 193 sürücüye ceza kesildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Güven Uygulaması" kapsamında 11 bin 587 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, mevcut huzur ve güven ortamının korunması ile genel asayişin sağlanmasına yönelik il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

307 ekip ve 1276 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 65 umuma açık iş yeri, 61 metruk bina ile 81 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde 11 bin 587 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Ekiplerce 3 bin 327 araç ve sürücüsü denetlendi, 193 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı, 11 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalar kapsamında toplam 205 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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