Tekirdağ'da Hava Kirliliği Denetimlerinde 6 Ayda 15 Milyon Lira Ceza

TEKİRDAĞ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında hava kirliliğine yönelik yaptığı denetimlerde, 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası uyguladı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında hava kirliliğine yönelik denetimlerde bulunulduğu belirtildi. Denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 29 işletme hakkında idari yaptırım kararı alınıp, toplam 15 milyon 266 bin 825 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 12 işletmenin de faaliyetleri durduruldu. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı