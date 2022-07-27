Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC tercih ediliyor

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, hatırlatma dozu aşılarında Turkovac'a ilginin arttığını söyledi.

Kalkan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde son 20 günde 30 binin üzerinde kişinin hatırlatma dozu aşısı olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da salgının başladığı günden bu yana 3 milyon aşının yapıldığını anlatan Kalkan, "Bakanımızın hatırlatma dozu çağrısı karşılığını görmüş bulunuyor. Özellikle TURKOVAC aşımıza olan artışı gözlemlememiz bizleri sevindiriyor." dedi.

Kalkan, hatırlatma dozuyla hastalığa yakalanma riskinin en aza indiğini vurguladı.

Aşının pandemide halk sağlığı açısından önemine işaret eden Kalkan, "Özellikle hatırlatma dozları ile sağlanan antikor düzeyleri, hastalıkla mücadelede bize çeşitli imkanlar sunuyor. Hafif atlatıyoruz, yakalanma riskini en aza indiriyoruz." diye konuştu.

Kalkan, aşı olmanın aynı zamanda bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Aşı olma, bireysel olarak kendimizi koruduğumuz gibi aslında sevdiklerimizi, tüm vatandaşlarımızı koruma örneğidir. Bu yönüyle biz aşılamayı önemsiyoruz. Toplumsal dayanışmayı zor zamanlarda gerçekleştirmeyi başarıyla sergileyen halkımızın bu konuda da örnek sergilemesi en büyük beklentimiz. Zaten Bakanımızın çağrısının karşılık bulmasından bunu anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.