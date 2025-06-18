Tekirdağ'da Görev Yeri Değişen Kaymakamlar İçin Veda Programı Düzenlendi

Tekirdağ'da görev yeri değişen kaymakamlar için Polisevi'nde program düzenlendi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Mustafa Güler, görev yerleri değişen Murat Eren ve Ahmet Erdoğdu'nun yanı sıra vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

Vali Soytürk, Kaymakamlar Eren ve Erdoğdu'ya başarı belgesi takdim ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

-Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Yüceer ve Aksoy bir süre sohbet etti. Yüceer, misafirperverliğinden dolayı Aksoy'a teşekkür etti.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliğine atanan Prof. Dr. Rifat Bircan'ı makamında kabul etti.

Rektör Şahin, Bircan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, akademik çalışmalarında kolaylık temennisinde bulundu.