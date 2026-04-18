Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Geleneksel El Sanatları" ile "Benim Gözümden Tekirdağ" fotoğraf sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği kurslara katılanların el sanatları ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından katılımcılar ürünleri inceledi.

Daha sonra "Benim Gözümden Tekirdağ" temalı fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, fotoğraflar ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.