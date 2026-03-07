Tekirdağ'da "Aile İftarı" programı yapıldı

Tekirdağ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleneksel "Aile İftarı" programı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından, sahne alan semazen ekibi gösteri sundu. Daha sonra katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, konuşmasında, üniversite kapılarının gençlerin manevi gelişimine katkı sunan projelere her zaman açık olduğunu söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda gençliğin dayanışma ruhunun ve aile bağlarının önemli olduğunu aktardı.

Beşinci, ev sahipliği ve gençlere desteklerinden dolayı rektör Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti.

Programa, TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Taşkıran, Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aras, milli sporcu Sabri Sarıoğlu ve öğrenciler katıldı.