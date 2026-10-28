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Tekirdağ'da gebe okulu anne adaylarını eşleriyle doğuma hazırlıyor

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Tekirdağ'da gebe okulu anne adaylarını eşleriyle doğuma hazırlıyor
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki gebe okulunda anne adaylarına hamilelik ve doğum sonrası eğitim verildi. Normal doğum korkusu ve ağrıyla baş etmeyi öğreten eğitimlere eşler de katılıyor; eğitimi tamamlayanlara sertifika verildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verildi.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi.

Kaynak: AA
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