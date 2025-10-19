Haberler

Çorlu’da Gazze için Barış Yürüyüşü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Gazze için yürüyüp, gökyüzüne balon bıraktılarTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Filistin bayraklarıyla sloganlar atılan etkinliğin sonunda barış çağrısıyla gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Çorlu Filistin İnisiyatif Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar katıldı. Çorlu Şehitliği önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı yürüyüşte, ' Gazze yalnız değildir', 'Katil İsrail', 'Diren Filistin' sloganları atıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Gazze'de katledilen bebekleri temsilen yapılan maket bebekler, Filistin bayrağının üzerine bırakıldı.

'GAZZE DEVASA BİR ENKAZA DÖNMÜŞ DURUMDA'

Etkinlikte sivil toplum kuruluşları adına konuşan Kurtuluş Ay, Gazze'de yaşanan yıkımın boyutlarına dikkat çekti. Ay, "Gazze bugün sizlerin de bildiği gibi devasa bir enkaz yığınına dönmüş durumdadır. Gazze halkı zorla çıkarıldıkları evlerinden geri dönmüş ama ortada ne ev var ne hastane var ne okul var ne de insanca yaşanabilecek bir ortam. Burada tüm Müslümanların desteğine ihtiyacımız var. Biz de Çorlu'da kurulan sivil toplum kuruluşları ve duyarlı kardeşlerimizle birlikte ekim ayında seferberlik ilan ettik. Özellikle 2 haftadır Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda, okullar bölgesinde ve Orion AVM önünde 5 yaşındaki kızımızın vahşice katledilmesini ve 355 kurşunla şehit edilişini sembolik bir araçla gösterdik" dedi.

'TEKNOLOJİ İNSANLIĞIN KATLİNDE KULLANILIYOR'

Çorlu Filistin İnisiyatif Derneği Grup Sözcüsü Muhammed Özmen de Gazze'de yaşananların, insanlık tarihinin en büyük utanç sayfalarından biri olduğunu söyleyerek, "Bizler zannettik ki 21'inci yüzyıl medeniyetin ve insanlığın teknolojiyle geliştiği bir yüzyıl olacaktı. Fakat gördük ki teknoloji, insanlığın katlinde kullanılmakta. Eskiden arenalarda gladyatörlerle yaptıkları zulmün sınırları genişlemiş, arena haline getirdikleri bir şehrin insanlarına nasıl ölüm ve açlık oyunları oynayarak zevk aldıklarını ibretle izliyoruz. Bu Gazze arenasında, bütün dünyanın gözü önünde bir gücün takım elbiseli şekilde nasıl yamyamlaşabildiğini, sponsorlarınca nasıl alkışlandığını görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık, ellerindeki Filistin bayraklarıyla dualar etti. Program sonunda kalabalık, farkındalık yaratmak amacıyla Filistin halkına umut ve barış dileğiyle gökyüzüne balonlar uçurdu.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
