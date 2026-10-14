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Tekirdağ'da fırtına, Çorlu'da eğitim uçuşlarını iptal etti, balıkçılar denize açılamadı

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Tekirdağ'da fırtına, Çorlu'da eğitim uçuşlarını iptal etti, balıkçılar denize açılamadı
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Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Balıkçılar denize açılamazken Çorlu'da devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı, gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı. Çorlu ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında bulunan Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili olmaya başladı. Meteorolojinin hızı zaman zaman saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceğini belirttiği fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'nun Kazimiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlar ise fırtınada devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Tekirdağ'da fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'ne açılamayan balıkçılar, teknelerini barınaklara çekti. Uluslararası taşımacılık yapan gemiler ise Tekirdağ açıklarında demirledi. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Tekirdağ'da fırtınanın yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu saatlerde, dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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