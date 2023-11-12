Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli yağış beraberinde doluyu getirdi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli yağış beraberinde doluyu getirdi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Zaman zaman vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk yaşarken, yağmurla birlikte yağan dolu, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat boyunca devam eden yağışta, yerler beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doludan kaçmak için vatandaşlar duraklara, dükkanlara ve parklara sığındı.