Tekirdağ'da Filistin'e Destek Mitingi

TEKİRDAĞ'da, yardım götürmek için çıktıkları Gazze yolunda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumud Filosu ve Gazze halkına destek amacıyla miting düzenlendi. Sahilde gerçekleştirilen miting öncesinde balıkçılar Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle denizde tur attı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, Filistin'e Destek Platformu tarafından Gazze'ye İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na destek mitingi düzenlendi. 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' sloganıyla düzenlenen mitinge AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Av. Ali Gümüş, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting öncesi, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçılar Filistin ve Türk Bayrakları ile donattıkları tekneleriyle denizde tur attılar. Kur-an Tilaveti ile başlayan mitingde kalabalık grup İsrail aleyhinde sloganlar attı.

'VİCDANIMIZDAKİ ÇIĞLIĞI DUYURMAK İÇİN TOPLANDIK'

Mitingde konuşan Filistin'e Destek Platformu Tekirdağ İl Başkanı Bayram Akın, Sumud Filosu ve Gazze halkını desteklediklerini belirterek, "Bugün burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, yüreğimizde ki sızıyı, vicdanımızdaki çığlığı duyurmak için toplandık. Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu yoluna devam ederek fiili olarak Gazze karasularına ulaştı. Bundan sonra insanlık vicdanı ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insanı yardım girene kadar durmayacaktır. Biz Filistin'e destek platformu olarak Sumud ve Özgürlük filosunun bu girişimlerini destekliyor ablukayı delmek için bugüne kadar ve bundan sonrada mücadele edecek herkese desteğimizi ifade ediyoruz. Filonun, İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bugünler aslında Siyonist İsrail'in Gazze'de ki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamlamak üzere olduğu günlerdir. Bundan iki yıl önce Gazze'de ki Filistin direnişi bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen Siyonist varlığa hayati bir darbe vurdu. 7 Ekim 2023'de başlayan Aksa tufanı, askeri bir operasyon olmanın çok ötesinde, zulme ve adaletsizliğe karşı bir özgürlük tufanına dönüştü. Filistin'e destek platformu olarak bizler tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.