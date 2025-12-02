Tekirdağ'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.S.G'nin kullandığı 59 AJG 365 plakalı otomobil, Yağcı Mahallesi'nde K.İ yönetimindeki 45 AIA 661 plakalı tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil, Y.G. idaresindeki 10 H 1032 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.S.G. ile beraberindeki S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yaralanan H.G. ise sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü K.İ. ve diğer otomobilin sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.