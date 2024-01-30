Tekirdağ'da fabrikada temizlik yaparken fenalaşan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada temizlik yaparken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ilaç fabrikasında çalışan B.B. üretim kazanında temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.B. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.