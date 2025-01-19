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Tekirdağ'da Esnaf, Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Kokoreç İkram Ediyor

Tekirdağ'da Esnaf, Takdir Belgesi Alan Öğrencilere Kokoreç İkram Ediyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir esnaf, başarılı öğrencilere kokoreç ikram eden bir kampanya başlattı. Kampanya, takdir belgesini getiren öğrencilere yönelik düzenlendi ve beklenenden fazla ilgi gördü.

Tekirdağ'da bir esnaf, takdir belgesi alan öğrencilere kokoreç ikram ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Efkan Kılıç, başarılı öğrenciler için "Takdir belgeni getir, kokoreci götür" kampanyası düzenledi.

Kılıç, kampanya kapsamında, takdir belgesini getiren öğrencilere kokoreç ikramında bulunuyor.

Efkan Kılıç, AA muhabirine, kampanyanın beklediğinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Kampanyayı başarılı öğrencileri mutlu etmek için düzenlediğini ifade eden Kılıç, "İlçelerden gelen öğrenciler de oluyor. Çocukların mutlu olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Her şey gelecek nesillerin mutlu olması için." dedi.

Kılıç, iki günde yaklaşık 200 öğrenciye kokoreç ikram ettiğini aktararak, kampanyanın yarıyıl tatili boyunca devam edeceğini bildirdi.

Öğrencilerin bu tür jestleri her zaman hatırlayacağını belirten Kılıç, "Onların mutluluğu benim mutluluğum. Biz de çocuk olduk, karne aldık. Onların duygularını hissedebiliyorum. Onların yüzünü güldürmek, mutluluğu paha biçilemez. Allah'ım başarılarını daim etsin. Paradan daha önemli şeyler var. Bizim için bir çocuğun mutluluğu her şeye değer." diye konuştu.

Öğrencilerden Oğuzhan İncehasan da kampanyayı düzenleyen esnafa teşekkür ederek, kampanyanın bütün öğrenciler için sevindirici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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