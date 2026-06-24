Tekirdağ'da ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı

TEKİRDAĞ'da ekmek arasına gizleyerek kurye ile sevk edilmek istenen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son hafta içinde 11 ilçede kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada, 126 ayrı müdahalede, 29'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere 145 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda; aralarında ekmek arasına gizlenip, kurye ile sevk edilmek istenen uyuşturucunun da bulunduğu 2 kilo 597 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1104 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 1319 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 960 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı