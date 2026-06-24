Haberler

Tekirdağ'da ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı

Tekirdağ'da ekmek arası uyuşturucu sevkiyatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. 145 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 23 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da ekmek arasına gizleyerek kurye ile sevk edilmek istenen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son hafta içinde 11 ilçede kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada, 126 ayrı müdahalede, 29'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere 145 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda; aralarında ekmek arasına gizlenip, kurye ile sevk edilmek istenen uyuşturucunun da bulunduğu 2 kilo 597 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1104 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 1319 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 960 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! 'İntiharkolik' yine sahnede

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi