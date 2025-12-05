Haberler

Tekirdağ'da Dünya Kadın Hakları Günü kutlandı
Güncelleme:
Tekirdağ'da Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde Eşitlik Mücadelesi ve kadın hakları vurgulandı. Başkan Yüceer, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkının 91'inci yılını kutladı.

Tekirdağ'da Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve kadın dernekleri temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Yüceer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Kadınların 91 yıl önce siyasal eşitliğe kavuştuğunu belirten Yüceer, "5 Aralık bu topraklarda yaşayanlar için sadece bir tarih değil bir zihniyet devriminin, bir eşitlik mücadelesinin ve bir özgürlük manifestosunun adıdır. Kadını yok sayan, karar süreçlerinden dışlayan anlayışın yıkıldığı, kadınların, kadının toplumun öznesi olduğu yeni bir dönemin başladığı gündür." dedi.

Yüceer, kadınların her zaman hayatın içinde olması gerektiğini, kadınları güçlü olan toplumların da güçlü olduğunu ifade etti.

Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ Şubesi Başkan Yardımcısı Birgül Kemiksiz de 91 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığını, bu düzenlemenin bir milletin ufkunun genişlediği gün olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel


