Tekirdağ'da Dolandırıcılık Şüphelileri Tutuklandı
Muratlı ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 dolandırıcı, 75 yaşındaki N.D.'yi telefonla dolandırdı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler yakalanarak tutuklandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan N.D'nin (75) telefonla aranarak dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu N.D'yi dolandıran 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel