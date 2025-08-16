Tekirdağ'da Dolandırıcılık Şüphelileri Tutuklandı

Muratlı ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 dolandırıcı, 75 yaşındaki N.D.'yi telefonla dolandırdı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan N.D'nin (75) telefonla aranarak dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu N.D'yi dolandıran 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
