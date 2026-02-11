Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Hikmet Yılmaz, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek düzenlenecek olan Çanakkale yürüyüşü hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Yılmaz ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Yılmaz, dernek tarafından düzenlenecek olan Çanakkale yürüyüşü hakkında bilgi vererek, Soytürk'ü etkinliğe davet etti.

-Kaymakam Tunçer'den Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ne ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Tunçer, Dernek Başkanı Ali Rıza Açıkgöz ve üyelerle bir süre sohbet etti.

Açıkgöz, ziyaret için Tunçer'e teşekkür etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Tekirdağ Karayolları 18. Şube Şefi Sadık Güller, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette bir süre sohbet eden Güller ve Tabakoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tabakoğlu, ziyaret dolayısıyla Güller'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
