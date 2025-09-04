Tekirdağ'da Denize Girme Yasağı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, cuma ve cumartesi günleri denize girme yasağı getirildi. Yasağın, vatandaşların can güvenliği için alındığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilemeyecek.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi Saray'daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin jandarma ekiplerince yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel