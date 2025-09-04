Tekirdağ'da Denize Girme Yasağı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilemeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi Saray'daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin jandarma ekiplerince yapılacağı kaydedildi.