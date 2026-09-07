Tekirdağ’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaşı çevredekiler kurtardı

TEKİRDAĞ'da girdikleri dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'da kuvvetli poyraz etkili oldu. Deniz ulaşımının da olumsuz etkilendiği Tekirdağ'da 4 arkadaş Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde denize girdi. Bu kişilerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden kıyıdaki vatandaşlar, denize girip onları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 kişinin durumunun iyi olduğu, 1'inin ise hastaneye götürülerek tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı