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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Dünya Diyabet Günü kapsamında çocuklara yönelik "Çocuk Diyabet Okulu" programı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukların diyabetle sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen program, Çocuk Endokrinoloji Uzmanları Dr. Ganimet Öner ve Dr. Esma Ebru Altun tarafından organize edildi.

Programın açılışında Dr. Ganimet Öner, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar konuşma yaptı.

Eğitimlerde uzman hekimler tarafından Tip 1 diyabetin tanı ve tedavisi, diyabette acil durumlar, glukoz sensörlerinin kullanımı, insülin tedavisi ve diyabet teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara ayrıca karbonhidrat sayımı, doğru beslenme, fiziksel aktivite ve diyabetle yaşam konularında eğitim verildi.

Programa İl Sağlık Müdürü Onar, Başhekim Tabakoğlu, hastane yöneticileri, uzman hekimler, çocuk hastalar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA