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Tekirdağ’da çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’da çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi
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TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde plastik malzeme üretilen iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki PVC üretilen başka iş yerine sıçradı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde plastik malzeme üretilen iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki PVC üretilen başka iş yerine sıçradı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iki iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Ulubatlı Sokak'taki plastik üretilen iş yerinde başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin bitişiğindeki PVC üretilen başka bir iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iki iş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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