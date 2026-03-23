Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Gölet'i yağışlarla yeniden doluyor

Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Çakıl Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde, hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında kullanılan göletin su seviyesi, geçen yıl aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle düşerek tamamen kurumuştu.

Kuraklık sonucu göletteki balıklar telef olmuş, suyun çekildiği alanda derin çatlaklar oluşmuştu.

Kentte son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte gölet yeniden suyla dolmaya başladı.

Muhtar Mehmet Katırcı, yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle mahalledeki göletin tamamen kuruduğunu belirten Katırcı, "Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Mahallemizde bulunan gölet de tamamen kurumuş, balıklar telef olmuştu. Son yağışlarla birlikte su kaynaklarında yeniden artış yaşanmaya başladı. Yağışların sürmesi halinde çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.