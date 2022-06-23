Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı - Haberler

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Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı

Demirören Haber Ajansı - Murat Yayın - Güncel
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Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirtilen yangında, 100 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirtilen yangında, 100 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü.

Malkara- Tekirdağ yolundaki Mülkiye Kadın Çeşmesi mevkisinde, iddiaya göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerinin kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 4 kişiye ait olan tarlalarda yaklaşık 100 dönümlük buğday ve arpa ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken, tarla sahipleri ile yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ve arpa ekili 100 dönüm alan, küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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