Tekirdağ'da Bir Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen kişiye 4 bin 554 lira ceza uygulandı. İhbar üzerine gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı ve köpek koruma altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen kişiye 4 bin 554 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen F.Ç'yi gözaltına aldı.

Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alınan F.Ç. hakkında "hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek" suçundan işlem başlatıldı.

F.Ç'ye 4 bin 554 lira ceza verildi. Bu arada, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratlı Belediyesi ekiplerince koruma altına alınan köpek barınağa götürüldü.

Öte yandan Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muratlı ilçe merkezinde bağlı vaziyette bulunan bir köpeğe şiddet uygulandığı yönünde ihbarın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ulaşması üzerine ivedi olarak ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Şiddet uygulayan şahsa ilgili mevzuat gereği gerekli işlem yapılarak köpek belediye ekiplerine teslim edilmiştir." denildi.