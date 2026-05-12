Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi evinde ölü halde bulundu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi evinde ölü halde bulundu.
Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerinde bir apartmanın 4. katında yaşayan M.H. (49), yakınları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.
Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.H'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat