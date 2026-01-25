Haberler

Tekirdağ'da "Bayrağa Saygı Sürüşü" düzenlendi

Tekirdağ'da 'Bayrağa Saygı Sürüşü' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen 'Bayrağa Saygı Sürüşü' etkinliği, YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırılarına tepki olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla Valilik binası önünde toplandı ve saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ'da motosikletli bir grup, "Bayrağa Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi.

Tekirdağ Motosiklet Derneğince (TEMOD) düzenlenen sürüş, sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla yapıldı.

Şehir merkezindeki yat limanında toplanan yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde Valilik binası önüne kadar tur attı.

Güzergah boyunca bazı vatandaşlar, motosikletlilere asker selamı vererek destek oldu.

Sürüşün ardından grup, Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda Türk bayrağı açtı.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Kadir Yenipazarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüşün Türk bayrağına duyulan saygının ve bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birlik ve beraberlik ruhuyla yola çıktıklarını ifade eden Yenipazarlı, bu etkinliğin vatana ve milli değerlere olan sevdanın bir ifadesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler