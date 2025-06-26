Tekirdağ'da Bahama Bayraklı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, kurtarma çalışmaları için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendi. Gemideki 22 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisi kendi imkanları ile kurtulamadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü uzmanları gemiye çıkarak inceleme yaptı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, dün saat 07.25 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gemiyi kara oturduğu andan itibaren kendi imkanları ile yaptığı çalışmada kurtulamadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanları gemiye çıkarak inceleme yaptı. Çanakkale"de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere römorkör getirilerek hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da geminin çevresinde devriye görevi yürüttü.

Yetkililer, incelemenin sonucuna göre kurtarma çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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