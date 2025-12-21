Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
S.K. idaresindeki 34 DTP 863 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki H.K, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel