Tekirdağ'da Ayçiçeği Tarlalarına Dadanan Çekirgeler İtalyan Çekirgesi Çıktı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde 3 bin dekar ekili ayçiçeği tarlasına dadanan çekirgeleri inceleyen Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Sağlam, çekirgelerin türünün İtalyan çekirgesi olduğunun tespit edildiğini söyledi. Çekirgelerin başka alanlara yönelmelerinin söz konusu olduğunu belirten Sağlam, "Burada sadece ayçiçeği değil. Özellikle yeşil olarak görmüş olduğu bütün üretim alanlarında zarar yapma potansiyelini de unutmamak gerekir. Bunun devamında mısır gelmekte, o alanlara doğru kayma durumu söz konusu olabilir" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde ekili ayçiçeği tarlalarında çok sayıda çekirge görülmeye başlandı. Çekirgelerin, ayçiçeği bitkilerinin yapraklarını yiyerek zarar verdiği görüldü. Tarla sahiplerinin ihbarı üzerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilaç gönderildi. İlk belirlemelere göre 3 bin dekar alanda görülen çekirgeler için ilaçlama çalışması başlatıldı.

"Burada sadece ayçiçeği değil. Özellikle yeşil olarak görmüş olduğu bütün üretim alanlarında zarar yapma potansiyelini de unutmamak gerekir. Bunun devamında mısır gelmekte, o alanlara doğru kayma durumu söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mısır da tehlike altında olabilir. Dediğimiz gibi bu zararların izlenmesi, kontrolü, çıktığı alanda hemen müdahale edilmesi gerekir. Bu riski azaltmakta ama kontrolsüz çıkışlar, kontrolsüz popülasyon artışları bu riski her zaman cebinde bulundurması gerekiyor."