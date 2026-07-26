Haberler

Ergene'de atık tesisinde yangın söndürüldü

Ergene'de atık tesisinde yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan atık toplama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif! Çuvalla para kazanacak
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke istedi, Türk uçakları havalandı!
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu

Seyir tepesini kana bulayan sır dolu cinayetlerin nedeni belli oldu
İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

ABD bitti, Ukrayna başladı: İran'ın mesajı net
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi