Ergene'de atık tesisinde yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık Mahallesi'nde bulunan atık toplama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında tesiste hasar oluştu.
Kaynak: AA