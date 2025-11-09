Tekirdağ'da Atatürk'e Saygı Yürüyüşü
Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'inci yılı dolayısıyla 'Sessiz Yürüyüş' düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar Atatürk Anıtı'na yürüyerek saygı duruşunda bulundu ve karanfil bıraktı.
Tekirdağ'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılı dolayısıyla "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca organize edilen yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, sahil dolgu alanındaki Harf İnkılabı Anıtı önünde toplandı.
Katılımcılar buradan Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı ve "Ata'ya Saygı Nöbeti" tutmaya başladı.
Nöbetin, gün aydınlanınca kadar süreceği belirtildi.
Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.