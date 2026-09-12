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Tekirdağ'da asayiş

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Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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