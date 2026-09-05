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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

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Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Evde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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