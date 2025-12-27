Haberler

Tekirdağ'da anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kurulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitimler veriliyor. Eğitimler, uzman bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor ve anne adaylarına doğum sürecinde bilinçli olmaları için destek sağlanıyor.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifika veriliyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti