Tekirdağ'da Anız Yangını: 200 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
Marmaraereğlisi ilçesinde, Türkmenli Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Türkmenli Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel