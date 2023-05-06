Tekirdağ'da ahşap fabrikasının fırın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap fabrikasının fırın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap fabrikasının fırın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fabrikanın fırın bacasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel