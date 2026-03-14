Tekirdağ'da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, evinde 425 litre sahte içki bulunan bir şüpheliyi tutukladı. Evde ayrıca ruhsatsız silahlar ve esrar da bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evinde 425 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 425 litre sahte içki, 140 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi F.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
