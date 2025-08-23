Tekirdağ'da 33. Ayçiçeği Festivali'nde Lezzet Yarışması Düzenlendi

Tekirdağ'da "33. Ayçiçeği Festivali" kapsamında "Ayçiçeği Lezzet Yarışması" düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesince Alpullu Caddesi şenlik alanında yapılan yarışmada 15 mahalleden 75 kadın mücadele etti.

Kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler, tatlılar ve hamur işleri, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yarışmada 30 jüri üyesi sunum, yöresellik ve lezzetlerine göre ürünleri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda Çene Mahallesi birinci, Kılıçlar Mahallesi ikinci ve Umurbey Mahallesi üçüncü oldu.

Dereceye giren kadınlara elektronik ev aletleri armağan edildi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, yaptığı konuşmada, "33. Ayçiçeği Festivali" etkinliklerinin coşkuyla devam ettiğini söyledi.

Ayçiçeği lezzet yarışmasıyla da farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başoğlu, "Festival kapsamında yemek yarışmamızla ilçemizin, bölgemizin yöresel lezzetlerini herkese tanıtmaya çalışıyoruz. Yarışmaya katılan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmanın organizatörü Selin Çıtak da herkesin keyif aldığı bir yarışma düzenlediklerini dile getirdi.

Yarışmada 30 jürinin ürünlerin tadına bakıp gerekli değerlendirmeleri yaptığını belirten Çıtak, "Yarışmamıza çok güzel ilgi var. Gelecek yıllarda daha fazla katılım olmasını bekliyoruz. Hayrabolu'yu gastronomi anlamında ön plana çıkarmak istiyoruz. Önemli gastronomi ürünleri olan ilçemizi bölgeye ve bütün Türkiye'ye tanıtmayı amaçladık." diye konuştu.

Yarışmacılardan Esra Çelik ise her sene yarışmaya katıldığını ifade etti.

Tatlı ve börekle yarıştığını aktaran Çelik, "Çok keyifli bir yarışma ve çok heyecanlıyız. Her sene aynı heyecanla katılıyoruz. Herkesi de festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival yarın sona erecek.