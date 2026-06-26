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Tekirdağ'da "22. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı

Tekirdağ'da '22. Geleneksel Yayla Şenlikleri' başladı
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Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 22. Geleneksel Yayla Şenlikleri, yöresel lezzetler, horon ve kemençe eşliğinde başladı. Şenlik pazar günü sona erecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "22. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı.

Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan protokol üyelerini Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindekiler kemençe eşliğinde karşıladı. Şenlik alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, esnafla sohbet etti.

Vatandaşlar, şenlikte Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, kuymak, lahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buldu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 22. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nin Karadeniz ve Trakya'yı birleştirdiğini belirterek, şenliklerin her yıl daha da geliştiğini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da Karadenizliler Derneği tarafından yıllardır düzenlenen şenliğe belediye olarak destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Süleymanpaşa'da farklı kültürlerin bir arada yaşadığını aktaran Utku, şenliklerin çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacağını ifade etti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de Karadeniz kültürünü 22 yıldır memleketlerinden uzakta yaşattıklarını ifade ederek, kendilerine destek olarak şenliklerin büyüyerek sürmesine katkısı olanlara teşekkür etti.

Akyüz, yayla şenliğinin Karadeniz'in önemli bir kültürü olduğunu, insanların bu etkinliklerle kaynaştığını belirtti.

Konuşmaların ardından yöresel kıyafet giyen kadınlar ve şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve parti temsilcileri katıldı.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek şenlik, pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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