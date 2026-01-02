Haberler

Tekirdağ'da aranan 1266 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 1266 şüpheliyi yakaladı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 1266 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak - 30 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 546 bin 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 446 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 72 tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı dönemde yürütülen çalışmalarda ise 396 bin 162 kişi sorgulandı, aranan 820 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 16 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği ile çok miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı