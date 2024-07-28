Tekirdağ'da 2. Trakya Uçurtma Festivali düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen "2. Trakya Uçurtma Festivali"'nde çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçısı Zahit Mungan eşliğinde atölyelerde uçurtma hazırladı.

Daha sonra çocuklar, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, etkinliğin, Tekirdağ'ın tanınırlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Kentin, yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını kendine çektiğini aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ, deniz turizminde önemli bir şehir. Bunun dışında bağları, tarihi yerleri, kültürü, yamaç paraşütü, adrenalin sporları ve gastronomisi ile son derece önemli bir yer." dedi.

Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ise Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Çocuklarla birlikte uçurtma yapmanın son derece keyifli olduğunu ifade eden Mungan, "Uçurtma artık kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Çocuklar artık tablet, telefon, bilgisayarla ilgileniyor. Çocuklar uçurtmayı unutmasın diye hep birlikte adıma düzenlenen festivalde bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Festivalde ayrıca, uçurtma sanatçıları Mustafa Topçu ve Danimarka'dan Ralf Dietrich'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 200 çocuğa uçurtma hediye edildi.