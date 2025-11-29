Tekirdağ'da 2 Ton Kaçak Sakatat Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kapalı kasa minibüste belgesiz 2 ton sakatat ele geçirildi.

Ergene İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na, ilçeye yüklü miktarda kaçak sakatat getirileceği yönünde ihbar yapıldı. Ekipler, içinde sakatat olduğu belirtilen aracı takibe alıp Ahiahmet Mahallesi'nde durdurdu. Kontrolde araçta torbalar içinde kesim tarihi belirsiz, faturasız 2 ton kaçak sakatat ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Sakatatlar imha edilirken, iki firma hakkında inceleme başlatıldı. Sakatatların başka illere götürülmeye hazırlandığı belirtildi.