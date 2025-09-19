Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince düzenlenen program kapsamında gaziler ve diğer katılımcılar Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Gaziler, şehit yakınları ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Ardından, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve gazi dernekleri temsilcileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Piyade Binbaşı Osman Candar, şehit ve gazilerin milli birlik ve beraberliğin korunması uğruna destanlar yazdığını söyledi.

19 Eylül'ün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesinin yıl dönümü olduğunu ifade eden Candar, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz de gaziliğin sadece bir unvan olmadığını, gaziliğin milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu ifade etti.