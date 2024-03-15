Tekirdağ'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Mevlidi Düzenlendi
Tekirdağ'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Orta Camisi'nde mevlit okutuldu. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu ve Süleymanpaşa ilçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edildi.
Tekirdağ'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Orta Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Ardından, Süleymanpaşa ilçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edildi.
Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.