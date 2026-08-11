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Şarköy'de 16 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir aranan Ö.Ö'yü (42), Mürefte Mahallesi'nde yakaladı.

Ö.Ö'nün, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "basit yaralama", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "şantaj" ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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