Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaşındaki kız yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaşındaki kız yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada G.K.(2), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda meydana geldi. Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan 59 ANT 763 plakalı hafif ticari araç ile Kömür Pazarı Caddesi'nde seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmada hafif ticari araçta bulunan G.K., adlı kız çocuğu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu! AK Partili vekilin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri’nden İspanya’daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Dışişleri’nden İspanya’daki tren faciası için başsağlığı mesajı
Manisa'da 17 yaşındaki firari parkta yakalandı! 65 hırsızlık dosyasından 152 yıl hapis cezası var

Daha 17 yaşında ama 152 yıllık cezası var! 65 dosyadan aranıyordu
Otomobille çarpışan motosikletlinden beklenmedik hareket

Kazadan yaralı kurtuldu, sonrasında yaptığına bakın
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Dünya devi 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu