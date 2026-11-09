Tekirdağ Çorlu'da motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 46 bin TL ceza kesildi

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, rutin trafik kontrolü sırasında polisin önünden motosikletinin önünü kaldırarak geçen sürücüye, 46 bin TL ceza uygulandı. O anlar, kameraya yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kumyol Caddesi'nde rutin motosiklet denetimi gerçekleştirirken, ismi öğrenilemeyen sürücü caddeden motosikletinin ön kısmını kaldırarak geçti. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı