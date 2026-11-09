Tekirdağ Çorlu'da motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 46 bin TL ceza kesildi

Tekirdağ Çorlu'da motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 46 bin TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolünde motosikletinin önünü kaldırarak polisin önünden geçen sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedilirken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, rutin trafik kontrolü sırasında polisin önünden motosikletinin önünü kaldırarak geçen sürücüye, 46 bin TL ceza uygulandı. O anlar, kameraya yansıdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kumyol Caddesi'nde rutin motosiklet denetimi gerçekleştirirken, ismi öğrenilemeyen sürücü caddeden motosikletinin ön kısmını kaldırarak geçti. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.