Tekirdağ Çorlu'da motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kask kamerasına yansıdı

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kask kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Salih Omurtak Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Salih Omurtak Caddesi'nde E.T. yönetimindeki 59 AON 930 plakalı motosiklet, plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA