Haberler

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kask kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Salih Omurtak Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Salih Omurtak Caddesi'nde E.T. yönetimindeki 59 AON 930 plakalı motosiklet, plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede

TFF’ye tepkide bulundular: 25 futbolcunun geleceği tehlikede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı

Enflasyon fenomen yarışmanın ödülünü uçurdu! Herkes kazanmak isteyecek
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi